جدة 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واسافتتحت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة أمس فعاليات المعرض الفني الافتراضي الأول بالتعاون مع القنصلية العامة للولايات المتحدة الأمريكية بجدة بمشاركة ممن تنوعت أعمالهم بين الفنون التشكيلية والفوتوغرافية .وقدم المعرض الذي يتماشى مع رؤية المملكة 2030 باعتبار الثقافة نمط الحياة ، أكثر من 80 عملاً فنياً مما يجسد التبادلات الثقافية ومد الجسور بين الفنانين وإبراز مواهبهم المختلفة .من جانبه أوضح مدير الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة محمد آل صبيح أن هذا المعرض يقدم صوراً فنية تتناغم مع ما تنهض به الجمعية في إبراز المشهد الحضاري والثقافي والفني ، منوهاً بعمق التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات الثقافية .وأبرز القنصل العام الأمريكي بجدة راين كليها التعاون المثمر مع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة لتقديم هذا المعرض في حلة تدلل على تبادل المواهب والثقافات ومختلف الفنون كلغة مشتركة بين الجميع .// انتهى //18:13ت م0086