القاهرة 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واسأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اختيار مصر لاستضافة المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها يوم ٦ نوفمبر المقبل.وأوضح الاتحاد في بيان له اليوم أن القرعة أجريت في مدينة الدار البيضاء المغربية لاختيار البلد الذي سيستضيف المباراة النهائية لبطولة دوري الأبطال الأفريقي، وذلك ما بين مصر والمغرب، في حضور ممثلين عن الأندية الأربعة المتأهلة للدور نصف النهائي وهي "الأهلي والزمالك من مصر، والوداد والرجاء من المغرب".وأكد الكاف أنه في حالة تأهل الأهلي والزمالك معاً سيقام النهائي في مصر، وفي حالة تأهل الوداد والرجاء للنهائي ستقام المباراة في المغرب، موضحاً أن القرعة أجريت لكي تطبق نتيجتها في حالة تأهل فريق مصري وآخر مغربي للمباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا.//انتهى//18:14ت م0087