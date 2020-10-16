تونس 29 صفر الموافق 16 اكتوبر 2020م واسالتقى رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي اليوم، بوزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا الذي يزور تونس حاليًا .وأفاد بيان لرئاسة الحكومة التونسية، أنه تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في عدد من المجالات منها مكافحة الإرهاب والسلامة المرورية والدفاع المدني، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك .// انتهى //18:14ت م0088