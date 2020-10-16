الرياض 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واسبدأت جمعية الكشافة العربية السعودية اليوم, مشاركتها في الجامبوري الكشفي العالمي الـ63 والجامبوري الكشفي العالمي الـ24 -عبر الاتصال المرئي, الذي يستمر حتى الـ18 من أكتوبر الجاري.وتضمنت فعاليات اليوم المشاركة في جلسة برنامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM، وورشة "كيف تصنع تطبيقا إلكترونيا في 20 دقيقة"وتتضمن فعاليات هذا العام مناقشات حول مهارات القرن الحادي والعشرين التي يمكن تعليمها للكشافة وقيم المواطنة العالمية، وتمكين الشباب من الاتصال والتواصل مع بعضهم البعض في المشاركة التعليمية وتبادل الخبرات والثقافات.وستعرض الكشافة السعودية العديد من تجاربها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمناسبة الذكرى الخامسة لأهداف التنمية المستدامة والمساهمة التي يقدمها الكشافة نحو جدول أعمال عالمي للاستدامة، كما ستعرض علاقة مجالات المشروع الكشفي العالمي رسل السلام بأهداف التنمية المستدامة.// انتهى //18:52ت م0092