بغداد 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3501 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد,مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 420303 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 56 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 10142 ,فيما تم تسجيل 3210 حالات شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 353962 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 56199 مصابًا, منهم 490 مصابًا في العناية المركزة.// انتهى //18:57ت م0094