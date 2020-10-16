بيروت 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واساستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب اليوم في بيروت وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية أرنتشا غونزاليز لايا.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدينن، والأوضاع العامة في لبنان ، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .// انتهى //19:15ت م0100