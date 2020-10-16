عمّان 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1539 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 34548 إصابة.وقالت الوزارة في بيان صحفي : إن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ16 أردنيا قدموا من الخارج، و 1523 حالة محلية، مشيرة إلى تسجيل 127 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 6697 حالة، كما سُجلت 28 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 310 حالات.//انتهى //19:19ت م0101