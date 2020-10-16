عام / الأردن تسجل 1539 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الجمعة 1442/2/29 هـ الموافق 2020/10/16 م واس
عمّان 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واس
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1539 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 34548 إصابة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي : إن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ16 أردنيا قدموا من الخارج، و 1523 حالة محلية، مشيرة إلى تسجيل 127 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 6697 حالة، كما سُجلت 28 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 310 حالات.
//انتهى //
19:19ت م
0101