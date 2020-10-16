تبوك 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واسواسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، مدير مرور منطقة تبوك العميد عبدالله بن عائض حويز, في وفاة والده رحمه الله.وأعرب سموه عن تعازيه ومواساته للعميد حويز، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.من جهته أعرب العميد حويز عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة غير المستغربة من سموه التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.// انتهى //19:20ت م0102