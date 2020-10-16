سياسي / وزير الداخلية المغربي يلتقي بوزير الداخلية الفرنسي
الجمعة 1442/2/29 هـ الموافق 2020/10/16 م واس
الرباط 29 صفر 1442 هـ موافق 16 اكتوبر 2020 م
التقى وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، اليوم بوزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، الذي يزور الرباط حالياً .
وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائية بين البلدين ، وسبل تعزيزها في عدد من المجالات المتعلقة بالأمن، ومكافحة الإرهاب، ومحاربة الاتجار في المخدرات، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمة والدولية ذات الاهتام المشترك .
//انتهى//
19:34ت م
0105