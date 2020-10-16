الرباط 29 صفر 1442 هـ موافق 16 اكتوبر 2020 مالتقى وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، اليوم بوزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، الذي يزور الرباط حالياً .وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائية بين البلدين ، وسبل تعزيزها في عدد من المجالات المتعلقة بالأمن، ومكافحة الإرهاب، ومحاربة الاتجار في المخدرات، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمة والدولية ذات الاهتام المشترك .//انتهى//19:34ت م0105