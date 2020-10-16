الرباط 29 صفر 1442 هـ موافق 16 اكتوبر 2020 م واسالتقى المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- الدكتور سالم بن محمد المالك، اليوم في مقر المنظمة في الرباط، برئيس جامعة ابن طفيل بمدينة القنيطرة المغربية، رئيس مؤتمر رؤساء الجامعات المغربية، عز الدين الميداوي، حيث بحثا آفاق التعاون بين الإيسيسكو والجامعة وسائر الجامعات المغربية في مجالات التربية والعلوم والثقافة.وخلال اللقاء، استعرض الدكتور المالك أبرز التوجهات الجديدة لرؤية المنظمة التي تؤكد على الأدوار الريادية للجامعات في تحقيق تنمية المجتمعات وتسريع النمو الاقتصادي للدول، مجدداً استعداد المنظمة الدائم لدعم البرامج الرائدة في الجامعات المغربية، وفي جامعات العالم الإسلامي بشكل عام، وللمضي قدما في تنسيق الشراكة والتعاون والتكامل بينها، وتطوير آليات التواصل والعمل الشبكي الجامعي والأكاديميوقدم المالك بالمناسبة، لمحة عن عدد من مبادرات المنظمة ذات الصلة، ومن ضمنها، - مبادرة الإيسيسكو - لتأهيل قيادات المستقبل الشبابية في العالم الإسلامي، من خلال احتضان المنظمة لنخبة من الشباب الجامعي الذين توفر لهم فرصا كبيرة لتعميق تكوينهم واكتساب خبرات متنوعة في العمل المؤسساتي الدولي القائم على انفتاح أوسع على الدول غير الأعضاء والمنظمات والهيئات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، وهو ما سيؤهلهم في المستقبل للاضطلاع بمسؤوليات قيادية في دولهم.من جانبه أشاد رئيس جامعة ابن طفيل بما أصبحت عليه الإيسيسكو من حضور، وما تقدمه من عمل متميز في مجالات اختصاصها، خاصة الانفتاح على الجامعات والجامعيين في المملكة المغربية وغيرها من دول العالم الإسلامي.واتفق الجانبان على الانطلاق في الإعداد لاتفاقية تتعلق بإحداث كرسي الإيسيسكو بجامعة ابن طفيل في مجال الثقافة والفنون والحضارة، والمقرر أن يتم إطلاقه الشهر المقبل، بما يعزز الشراكة بين الجانبين.//انتهى//19:34ت م0106