الأسياح 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واسبدأت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الأسياح بمنطقة القصيم في تنفيذ برامج وفعاليات حملة "الصلاة نور" ميدانياً وتوعوياً، حيث كثفت الوجود الميداني بدوريات راجلة وراكبة في الأسواق التجارية والشوارع والحدائق العامة.ونشرت الهيئة عدداً من الرسائل التوعوية والوقائية المشتملة على عبارات توعوية عن أهمية الصلاة وعظم الشعيرة المباركة عبر شاشات الأسواق والمراكز التجارية.من جانب آخر اطلع محافظ الأسياح محمد بن علي العريفي على خطة العمل الميداني والتوعوي خلال لقاءه رئيس هيئة الأسياح عبدالله بن عبدالعزيز الحربي بمقر المحافظة, حيث تَسلم المحافظ عدداً من إصدارات الرئاسة التي صدرت حديثاً.وبين مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة القصيم عبدالله بن محمد الشبانات أنه تم تفعيل حملة "الصلاة نور" في جميع الوسائل المتاحة وحث أفراد المجتمع على أداء الصلاة وإقامة هذه الشعيرة وبيان فضلها ومكانتها.// انتهى //19:42ت م0107