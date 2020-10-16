الوجه 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واسقدمت صحة تبوك خدماتها العلاجية والإسعافية في مستشفى الوجه العام خلال شهر سبتمبر الماضي لـ5645 مراجعاً للعيادات والطوارئ، فيما استقبلت العيادات الخارجية 2427 مراجعاً وقسم الطوارئ 3218 مراجعاً.وأبانت أن عدد المرضى الذين تم تنويمهم خلال نفس الفترة بلغ 320 مريضاً وإجراء 92 عملية جراحية، وأجرى قسم الأشعة 1457 فحصاً إشعاعياً للمرضى، إضافة إلى إجراء 5142 فحصاً مخبرياً.مما يذكر أن سعة مستشفى الوجه العام السريرية تبلغ 200 سرير.// انتهى //19:43ت م0108