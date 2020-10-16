سكاكا 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واسأعرب صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف عن تعازيه لمحافظ دومة الجندل السابق مرجي بن حويل جروان الشمري في وفاة شقيقته رحمها الله.جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه سموه بالشمري، داعيا سموه لها بالرحمة والمغفرة ولذويها بالصبر والسلوان.من جانبه أعرب الشمري باسمه ونيابة عن أسرته عن شكره لسمو أمير المنطقة على مشاعره تجاه مصابهم، داعياً الله أن يحفظه وأن يجزيه خير الجزاء.// انتهى //19:48ت م0109