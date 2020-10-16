تبوك 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واسواسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، رئيس المحكمة الجزائية بالمنطقة إمام وخطيب جامع الوالدين الشيخ جابر بن علي الحربي في وفاة والده رحمه الله.وأعرب سموه عن تعازيه ومواساته للحربي ولأسرته كافة في وفاة فقيدهم، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.من جهته أعرب الشيخ الحربي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة من سموه، التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلاً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.// انتهى //19:52ت م0110