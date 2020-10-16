صامطة 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واسنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان مُمثلاً بجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة اليوم, محاضرة بعد صلاة العشاء بعنوان "أخلاق المسلم" بمسجد الحمادة في قرية الركوبة قدمها خالد بن أحمد نجمي.وتأتي المحاضرة ضمن الأنشطة والبرامج الدعوية والتوعوية التي ينفذها فرع الوزارة بالمنطقة وتعزز بدورها الفعال نشر أنبل صور الأخلاق الحسنة التي يحضى بها المسلم وتأتي بدور كبير يسهم في نشر مكانة هذه الأخلاق الحميدة ورفع قيم السلوك الأخلاقي بين أفراد المجتمع.// انتهى //19:56ت م0111