لشبونة 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واسالتقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمعالي وزير الخارجية البرتغالي أوقستو سانتوس سيلفا، في مقر وزارة الخارجية في العاصمة البرتغالية لشبونة، وذلك خلال زيارة رسمية يقوم بها سموه للجمهورية البرتغالية.وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ورؤية البلدين المشتركة في مكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز السلم والأمن الدوليين.كما تناول اللقاء ما تقوم به المملكة من جهود خلال رئاستها لمجموعة العشرين لتعزيز التعاون في مواجهة جائحة كورونا وآثارها وصولاً إلى التعافي التام.عقب ذلك عقد الوزيران مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا، أكد فيه سمو وزير الخارجية أن هذه الزيارة الأولى لوزير خارجية سعودي، معبراً عن سعي البلدين الصديقين إلى تطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات.وقال سمو وزير الخارجية: "نؤمن بأن تعاوننا مع جمهورية البرتغال سيشكل قوة للتغلب على تبعات جائحة كورونا الاقتصادية لدى البلدين".حضر المباحثات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرتغال عادل بن عبدالرحمن بخش، ومدير عام مكتب وزير الخارجية السفير عبدالله العيفان.// انتهى //20:11ت م0112