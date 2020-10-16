بريتوريا 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جنوب أفريقيا سلطان اللويحان العنقري اليوم، حفل استقبال وغداء عمل بمناسبة تولي المملكة رئاسة مجموعة العشرين، وقرب انعقاد القمة في شهر نوفمبر المقبل.وأكد السفير العنقري في كلمته، دور المملكة الريادي في رئاستها لمجموعة العشرين بالرغم من الظروف الصعبة التي سببتها جائحة كورونا، مشيرًا إلى أنّ ذلك لم يَحلْ دون قيام المملكة بدورها العالمي لمواجهة تلك الأزمة من خلال الدعوة إلى عقد قمة استثنائية لمجموعة العشرين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لتنسيق الجهود الدولية للحد من تأثيرها الاقتصادي والصحي والإنساني.حضر الحفل عدد من الشخصيات البارزة في الأوساط السياسية والدبلوماسية في العاصمة بريتوريا تتقدمهم مستشارة رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية ترودي مكاهيا، والمدير التنفيذي للشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا إبراهيم مياكي، وكبار المسؤولين في وزارة العلاقات الدولية والتعاون، بالإضافة إلى سفراء دول مجموعة العشرين والدول المدعوة للمجموعة.// انتهى //21:09ت م0115