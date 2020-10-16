عام / تعليم القريات يسعى لرفع مستوى اختبار القدرات والتحصيلي
الجمعة 1442/2/29 هـ الموافق 2020/10/16 م واس
القريات 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واس
عقدت إدارة تعليم محافظ القريات عددًا من الاجتماعات برئاسة المساعد للشؤون التعليمية مشعل بن محمد الحواس ، وبحضور رؤساء أقسام الشؤون التعليمية .
ونوقش خلال الاجتماعات مجموعة من المحاور أبرزها نسب وإحصائيات المدارس في اختبار القدرات , ومخاطبة هيئة التقويم لمعرفة نقاط القوة والضعف لدى الطلاب , وإنشاء قناة "تيلجرام" لتعليم القريات خاصّة باختبار القدرات والتحصيلي ، وإقرار وتخصيص الخمس الدقائق الأولى من كل حصة دراسية لأسئلة القدرات في المدارس التي يوجد بها فجوة في اختبار القدرات والتحصيلي , واستضافة مدربين لتقديم دورات تدريبيه باختبار القدرات والتحصيلي لمعلمي الثانويات , وحصر عدد الطلاب الذين لم يتقدموا للاختبار ومعرفة الأسباب.
// انتهى //
22:15ت م
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