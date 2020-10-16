الرياض 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واساقترب فريق مضر من تحقيق لقب بطولة النخبة لكرة اليد على كأس الأمير فيصل بن فهد للأندية الممتازة بنسختها الـ 18 بعدما رفع رصيده إلى أربع نقاط بعد تجاوزه فريق الخليج بنتيجة (25-30)، اليوم في الجولة الثانية من البطولة المقامة منافساتها على صالة مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة ، فيما بقي الخليج بدون أي نقطة في المركز الرابع والأخير.وتغلّب فريق الوحدة على نظيره النور بنتيجة (28-26)، ليحصد أول نقطتين له برصيده في سلم الترتيب العام للبطولة جعلته في المركز الثالث، وهو الرصيد نفسه للنور الذي حلّ ثانياً .وتُختتم غداً مباريات البطولة بإقامة مباراتين، حيث سيلعب في المباراة الأولى مضر مع النور عند تمام 2:15 ظهراً، وستكون المباراة الأخرى عند الساعة 4:15 عصراً بين الوحدة والخليج.// انتهى //22:16ت م0120