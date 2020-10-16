الرياض 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واستنطلق غداً منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم " الدوري السعودي " ، بإقامة 4 مباريات , بدون حضور جماهيري بسبب الإجراءات الاحترازية المطبَّقة للحد من تفشي فيروس كورونا.ويفتتح فريقا الشباب وأبها المنافسات عندما يلتقيان عند الـ 6 مساءً على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض , فيما سيقام اللقاء الثاني عند الـ 10 : 6 مساءً ويجمع التعاون والفيصلي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة , ويستضيف الوحدة عند الـ 00 : 8 مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع في مكة المكرمة نظيره القادسية "وصيف دوري الدرجة الأولى " , ويختتم الهلال "حامل اللقب " لقاءات اليوم الأول من الجولة الأولى عندما يلتقي عند الـ 15 : 9 مساءً على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض نظيره العين الذي يشارك للمرة الأولى في المسابقة بعد صعوده بحلوله ثالثاً في الموسم الماضي لدوري الأولى.وتُختتم لقاءات الجولة الأولى ‪يوم الأحد المقبل‬ بـ4 لقاءات الأول يقام عند الـ 00: 6 مساءً ويجمع الباطن " بطل دوري الدرجة الأولى" والأهلي على ملعب الأول في حفر الباطن , وفي التوقيت نفسه يلتقي على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض فريقا النصر "وصيف الدوري" والفتح , فيما يستضيف ضمك عند الـ20 : 6 مساءً على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة في أبها نظيره الرائد , ويختتم فريقا الاتحاد والاتفاق مواجهات الجولة الأولى من المسابقة عندما يلتقيان عند الـ 00 : 8 مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة .ويعود تاريخ مسابقة الدوري السعودي إلى عام 1977 م حين كانت المسابقة تحت مسمى " الدوري الممتاز" ويُحسم لقبه عن طريق النقاط واستمر هذا النظام إلى عام 1990 م ، حيث تغيَّر مسماه عام 1991م إلى كأس دوري خادم الحرمين الشريفين واشتمل على نظام المربع الذهبي لتحديد البطل ، واستمر على هذا النظام 17 عاماً ليعود الدوري بعد ذلك إلى نظام تحديد البطل عن طريق النقاط عام 2008 م تحت مسمى الدوري السعودي ، ثم سُمي بعد ذلك دوري المحترفين السعودي حسب متطلبات الاتحاد الآسيوي.ومرت البطولة بالعديد من المتغيرات والمراحل منذ انطلاقتها ، حيث كان عدد الفرق المشاركة في أول نسخة ثمانية فرق , وزاد إلى عشرة في الموسم الذي تلاه وسُمِحَ بمشاركة اللاعبين الأجانب وفي النسخة الخامسة اُستُبدِلَ نظام الدوري بنظام الدوري المشترك لسنة واحدة فقط لمشاركة المنتخب السعودي آنذاك في تصفيات كأس العالم ، حيث دُمِجَت فرق الدرجتين الممتازة والأولى في بطولة واحدة مكونة من 20 فريقاً ، وفي البطولة الثامنة زاد عدد الفرق إلى 12 فريقاً ثم زاد إلى 14 فريقاً في بداية موسم 2010 م , كما اُعتُمِدَ مشاركة 7 لاعبين أجانب ولاعب مواليد في النسخة الأولى من المسابقة بمسماها "دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم عام 2018 " التي حقَّق النصر لقبها , وحقَّق الهلال لقبها في الموسم الثاني ، فيما ستكون النسخة المقبلة الثالثة بهذا المسمى.وحقَّق فريق الهلال لقب المسابقة بواقع 16 لقباً يليه النصر والاتحاد بـ 8 ألقاب ثم الشباب 6 ألقاب , يليه الأهلي بـ 3 ألقاب ثم الاتفاق بلقبين ، والفتح بلقب واحد ، فيما حقَّق الاتفاق والشباب والهلال بطولة الدوري بدون أي خسارة.وستنطلق البطولة غداً بمشاركة القطاع الرياضي في مبادرة " عام الخط العربي" ، حيث أعلن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة عن هذه المشاركة من خلال تعريب أسماء اللاعبين على قمصانهم في مباريات الدوري .// انتهى //22:25ت م0122