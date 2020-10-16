القريات 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واساختتمت أمس في تعليم محافظة القريات ، ورشة تدريبية بعنوان (دور الصحة النفسية في إدارة الأزمات) بالتعاون مع جامعة الجوف ، حيث استهدفت جميع المرشدات الطلابيات لجميع المراحل.وتضمنت محاور الورشة دور توجيه وإرشاد الطالبات في الصحة النفسية وإدارة الأزمات ، والإرشاد وقت الأزمات وتأثيره النفسي على الطالبات ، ودور الصحة النفسية في التعليم عن بعد وإدارة الأزمات.وأعربت رئيسة قسم توجيه وإرشاد الطالبات أمل عبدالله الجوفي عن شكرها وتقديرها لجامعة الجوف ممثلة بكلية العلوم الطبية ، وللمرشدات الطلابيات الحاضرات للورشة دعمهن الدائم بالحضور وتقديم المعلومات وإثراء البرامج.// انتهى //22:26ت م0124