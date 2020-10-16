بريدة 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واسأقام نادي الهجن بمنطقة القصيم سباقات النادي اليوم على مضمار النادي ببريدة، المكونة من 12 شوطاً، برعاية رجل الأعمال عبدالعزيز بن عبدالله الحميد ، والتي انطلقت على فترتين صباحية ومسائية، و جاءت نتائجه على النحو التالي :- الشوط الأول : شوط البكار على مسافة 6 كلم ، حيث حصل على المركز الأول فارس عبدالله الشهري.- الشوط الثاني : شوط القعدان على مسافة 6 كلم ، حيث حصل على المركز الأول نايف صالح بن حمد- الشوط الثالث : شوط البكار سن الجذاع فئة البكار على مسافة 5 كلم ، حيث حصل على المركز الأول فارس عبدالله الشهري.- الشوط الرابع: شوط البكار سن اللقايا فئة البكار على مسافة 4كلم ، حيث حصل على المركز الأول حمد حثلين الحربي .- الشوط الخامس : شوط القعدان سن اللقايا فئة القعدان على مسافة 4 كلم ، حيث حصل على المركز الأول خلف مرضي الشمريوأقيمت سباقات الفترة المسائية للهجن ( سن الحقايق) وجاءت نتائجها على النحو التالي :- الشوط الأول: شوط البكار الحقايق على مسافة 3كم ، حيث حصل على المركز الأول فلاح سويلم السدري- الشوط الثاني : شوط القعدان الحقايق على مسافة 3كم ،حصل على المركز الأول حمد حثلين الحربي- الشوط الثالث : شوط البكار الحقايق على مسافة 3كم ،حصل على المركز الأول مرشود عابد الحربي- الشوط الرابع : شوط القعدان الحقايق على مسافة 3كم ،حصل على المركز الأول مرشود عابد الحربي- الشوط الخامس : شوط البكار الحقايق على مسافة 3كم ،حصل على المركز الأول عبدالكريم ملوح العنزي- الشوط السادس :شوط القعدان الحقايق على مسافة 3كم ،حصل على المركز الأول مساعد بله السوداني- الشوط السابع : شوط البكار الحقايق على مسافة 3كم ،حصل على المركز الأول عبدالله حمد الربيعان.// انتهى //23:21ت م0128