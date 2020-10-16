باريس 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واسأظهرت بيانات الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا اليوم أنّ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ 25086 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة لها حتى اليوم 834770 إصابة .وأشارت إلى تسجيل 122 حالة وفاة إضافية بسبب الفيروس، ليبلغ مجموع الوفيات 33303 حالة منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية.// انتهى //23:43ت م0130