نواكشوط 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واسالتقى وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد اليوم برئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بموريتانيا جياكومو دورازو .وتطرق الطرفان وفق وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وإلى التحضيرات الجارية للزيارة المرتقبة لنائب رئيس الاتحاد الأوروبي والممثل السامي للسياسة الخارجية و الأمن جوزيب بوريل إلى موريتانيا.// انتهى //00:40ت م0137