سياسي / وزير الخارجية الموريتاني يلتقي برئيس بعثة الاتحاد الأوروبي
السبت 1442/2/30 هـ الموافق 2020/10/17 م واس
نواكشوط 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واس
التقى وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد اليوم برئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بموريتانيا جياكومو دورازو .
وتطرق الطرفان وفق وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وإلى التحضيرات الجارية للزيارة المرتقبة لنائب رئيس الاتحاد الأوروبي والممثل السامي للسياسة الخارجية و الأمن جوزيب بوريل إلى موريتانيا.
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