ليبرفيل 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واسأعلنت السلطات الغابونية اليوم تخفيف القيود الصحية التي كانت قد فرضتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) داخل البلاد منذ 20 يونيو الماضي.وأوضح وزير الداخلية الغابوني لامبرت نويل ماثا أنه تم التخفيف من ساعات حظر التجول والقيود المفروضة على التجمعات وأماكن العبادة، إضافة إلى استئناف الرحلات الجوية الوطنية.و يوجد في الغابون رسميًا 8869 إصابة بكوفيد - 19 بما في ذلك 54 حالة وفاة.// انتهى //02:00ت م0139