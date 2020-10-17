الرياض 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واسحققت 6 صفقات بمزاد نادي الصقور السعودي مبيعات بلغت 912 ألف ريال مساء اليوم، وهي ليلة استثنائية، بعد أن استقبلت فرق المزاد مجموعة من الصقور في مناطق الطرح المنتشرة بالمملكة.وعرض في مزاد الليلة 5 فروخ وقرناس واحد، وذلك على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز، في ملهم شمال مدينة الرياض، الذي شهدت إقبالاً كبيراً من الصقارين.وكان الصقر الأول الذي عرض الليلة في المزاد من نوع "فرخ شاهين"، للطاروح سلطان حمود السهلي الحربي، والذي تم طرحه في منطقة الشعيبة غربي المملكة، وطوله 15 إنشاً ونصف، وعرضه 16 إنشاً إلا ربع، ووزنه 1060 جراماً، وذهب لناصر بن فالح العدواني، بقيمة 200 ألف ريال.أما ثاني صقور المزاد، "شاهين فرخ"، فكان للطاروح محمد سمران مبارك الشراري، قادمًا من منطقة الحماد شمالي المملكة، والذي تم طرحه الخميس الماضي، وطوله 15 إنشاً وربع، وعرضه 15 إنشاً ونصف، فيما بلغ وزنه 1113جراماً، وظفر به ضيف الله بن جدعي الحارثي بـ 410 آلاف ريال، بعد منافسة قوية من الصقارين والمهتمين لاقتنائه، استمرت لنصف ساعة.فيما كان ثالث الصقور المعروضة "شاهين فرخ"، للطاروحين محمد غلاب العتيبي وسعود مثبت الدوسري، طرح الشعيبة، ويتسم طوله بـ 15 إنشاً وربع، وعرضه 15 إنشاً ونصف، ووزنه 1000 جرام، وبيع بقيمة 111 ألف ريال، للصقار عاصم علي أبو العلا، كما تمكن أبو العلا من اقتناص رابع طيور المزاد، شاهين فرخ للطاروحين محمد وديان الجحدلي وعبدالمجيد سعيد الجحدلي، طرح منطقة المجيرمة، طوله 15 إنشاً وربع، والعرض 15 إنشاً ونصف، ووزنه 900 جرام، بيع بمبلغ 75 ألف ريال، فيما بيع شاهين قرناس، خامس صقور المزاد، لسعد ملوح العنزي بمبلغ 51 ألف ريال، وهو طرح سكاكا، للمالك متعب عبدالرزاق الملحم، بطول ١٥ إنشاً، وعرضه 15 إنشاً ونصف راهي، ووزنه 950 جرامًا.واحتدمت المنافسة على الصقر السادس شاهين فرخ، طرح الدبدبة، للطاروح فالح جابر العازمي، ويتسم بطول 15 إنشاً، وعرض 15 إنشاً وربع، ووزنه 913 جراماً، ورسا على ضيف الله الحارثي بمبلغ 65 ألف ريال.// انتهى //02:42ت م0140