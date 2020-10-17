الرياض 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واسناقش مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال برئاسة محمد الحربي آخر التطورات والأعمال التي أنجزت من أجل استضافة المملكة لبطولة العالم للناشئين تحت 20 سنة التي من المقرر إقامتها في مدينة جدة خلال شهر مارس بالعام القادم 2021م.جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عُقد أمس في مقر الاتحاد بالرياض، بحضور نائب الرئيس أسامة درديري و جاسم آل اوحيد وعبد الرحمن اليامي عضوي الاتحاد.وتم خلال الاجتماع استعراض تقرير اللجنة الفنية عن البطولات الداخلية وكافة التحديثات على اللوائح الفنية لتتواكب مع مجريات الأحداث والاشتراطات الاحترازية من خلال شرح الأمين العام للاتحاد وليد اليعقوب.من جهة أخرى قدم مدير المنتخبات أحمد عسيري تقرير إدارة المنتخبات عن البطولات والمعسكرات التي أقامها الأخضر خلال فترة جائحة كورونا ، فيما تناول المدير المالي للاتحاد هشام الفواز شرحاً تفصيلياً للتقرير المالي من العام 2019م وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2020م. بالإضافة إلى ما ورد من التقارير المالية للمحاسب القانوني للجنة الأولمبية عن الأعوام من ٢٠١٦ إلى ٢٠١٨م للوقوف على كافة التفاصيل المالية المرتبطة بالأداء التصاعدي للاتحاد.وأقر الاتحاد السعودي لرفع الأثقال اللائحة الجديدة للانضباط والتي اعتمد تطبيقها بدءا من الـ 15 أكتوبر الحالي، وتناول المجلس البرنامج الزمني الداخلي ومشاركات المنتخبات الوطنية المستقبلية والمعسكرات التنشيطية والإعدادية للبطولات الخارجية بالعام المقبل وأهمها البطولات التأهيلية لأولمبياد طوكيو 2021م.وقدم الرئيس محمد الحربي باسمه ونيابة عن منسوبي اللعبة الشكر للقيادة الرياضية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية بعد انضمام لعبة رفع الأثقال ضمن استراتيجية دعم الأندية، مؤكداً بأنها ستعود بالنفع وتحقيق المزيد من الأهداف الموضوعة لاستمرار تألق هذه اللعبة كما كانت في المحافل الدولية والعالمية كلعبة داعمة بشكل دائم لكل المنجزات الرياضية السعودية، و محفزة لجميع الأندية بالعمل أكثر من أجل إخراج أبطال جدد بدءاً من فئات البراعم والناشئين وتحقيق الرؤية الرياضية لتكون رفع الأثقال في المقدمة دائماً.// انتهى //02:43ت م0141