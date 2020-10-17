بنجول 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واسأعلن الرئيس الغامبي أداما بارو اليوم إعادة فتح حدود بلاده أمام السياح والمسافرين على الفور، بعد أكثر من ستة أشهر من الإغلاق في محاولة لوقف انتشار وباء كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ).وقالت الرئاسة الغامبية في بيان لها إن قرار إعادة الفتح تم اتخاذه بالتشاور مع السلطات الصحية. وقد سجلت الدولة رسميًا 3644 إصابة بفيروس كورونا ، من بينها 118 حالة وفاة.يذكر أن اقتصاد غامبيا الواقعة غرب أفريقيا تأثر بشدة بإغلاق الحدود في شهر مارس الماضي، حيث كانت السياحة مصدرًا رئيسيًا للدخل إلى جانب الزراعة.// انتهى //02:54ت م0142