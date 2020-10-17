الرياض 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واستتواصل غدا منافسات الجولة الأولى للدوري الممتاز للكرة الطائرة بإقامة أربع مباريات.ويلتقي الاتحاد والابتسام على صالة هيئة الرياضة بجدة، ويستضيف الهلال على صالته بالرياض نظيره الخليج، ويحل الموج ضيفاً على الوحدة على صالة نادي الوحدة بمكة المكرمة، ويلتقي الأهلي " حامل اللقب " مع ضمك على صالة النادي الأهلي بجدة .وتغلب النصر على الفيصلي 3/2 وحقق الترجي الفوز على السلام بثلاثة أشواط نظيفة، اليوم في انطلاق المسابقة.// انتهى //03:00ت م0143