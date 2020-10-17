الرياض 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واستنطلق غدا السبت منافسات الدوري الممتاز للشباب للكرة الطائرة بإقامة ست مباريات.ويلتقي الخليج والعرين على صالة نادي الخليج بسيهات، ويتواجه الابتسام والشباب على صالة وزارة الرياضة بالدمام، ويحل الموج ضيفا على الهلال على صالة الهلال بالرياض، ويستضيف الأهلي على صالته بجدة نظيره الترجي، ويلتقي الهداية والنهضة على صالة نادي النهضة بالدمام، ويلعب الاتحاد والخويلدية على صالة وزارة الرياضة بجدة .// انتهى //03:01ت م0144