القاهرة 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم عن تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 11 حالة جديدة.وأفاد المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد بخروج 78 شخصا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 98 ألفا و 89 حالة حتى اليوم.وذكر الدكتور خالد مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 105 آلاف و159 حالة من ضمنهم 98 ألفا و89 حالة تم شفاؤها، و6 آلاف و99 حالة وفاة.// انتهى //03:09ت م0145