كيب تاون 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واسأعلنت وزيرة الحوكمة التعاونية والشؤون التقليدية الجنوب أفريقية نكوسازانا دلاميني- زوما، اليوم، تمديد حالة الطوارئ الصحية التي تم إقرارها بالبلاد من أجل مكافحة جائحة كورونا، لمدة شهر واحد وذلك إلى غاية 15 نوفمبر القادم.و كانت جنوب إفريقيا قد فرضت، في ذروة حالة الطوارئ الصحية، عمليات إغلاق واسعة أعاقت الوتيرة العادية للنشاط الاقتصادي، باستثناء الخدمات الأساسية، كالمرافق الصحية.وبحسب وزارة الصحة الجنوب أفريقية، فقد سجلت البلاد نحو 696.414 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، من بينها 18.151 حالة وفاة، وذلك منذ بداية تفشي الجائحة.// انتهى //03:20ت م0146