القاهرة 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واسأدان الأزهر الحادث الإرهابي الذي وقع في العاصمة الفرنسية باريس اليوم وأسفر عن قيام شخص متطرف بقتل مدرس وقطع رأسه.وأكد الأزهر في بيان له اليوم رفضه لهذه الجريمة النكراء ولجميع الأعمال الإرهابية، مشددا على أن القتل جريمة لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال.وشدد الأزهر على دعوته الدائمة إلى نبذ خطاب الكراهية والعنف أيا كان شكله أو مصدره أو سببه، ووجوب احترام المقدسات والرموز الدينية، والابتعاد عن إثارة الكراهية بالإساءة للأديان، داعيا إلى ضرورة تبني تشريع عالمي يجرم الإساءة للأديان ورموزها المقدسة، وتحلي الجميع بأخلاق وتعاليم الأديان التي تؤكد على احترام معتقدات الاخرين.// انتهى //04:00ت م0149