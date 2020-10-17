الرياض 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:أمير المدينة يتفقد مشروعات تطوير مرافق المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبويإمام وخطيب المسجد الحرام : نحن بحاجة ماسة إلى أن نحذو حذو كل صاحب قدوة في مجالهإمام وخطيب المسجد النبوي : من أعظم المصائب أن تمر الابتلاءات ولا تلين القلوبتأسيس صناديق ادخار للراغبين في الاستفادة من المنتجات والمبادراتنظام «العقاري» الجديد يجيز تقديم القروض مباشرة للمستفيدين433 حالة مؤكدة.. وإجراء 53 ألف فحص مخبري جديدمركز الحوار الوطني ينفذ أنشطة وبرامج مهمة للجيل الشابالبلديات تؤكد إلزامية تركيب كاميرات في المحلات التجاريةتواصل عملية تبادل الأسرى في اليمنمدينة صينية تقدم «لقاحاً طارئاً» لسكانها.. وحظر تجول في باريسدول أوروبية تدين عمليات الضم المستمرة بالضفةتبدد آمال الهدنة في قرة باغاتهام الرئيس الفرنسي السابق بـ«تشكيل عصابة»(كوفيد- 19) يخيم على المناظرة الثانية بين ترمب وبادين// يتبع //06:01ت م0003