عام / الصحف السعودية
السبت 1442/2/30 هـ الموافق 2020/10/17 م واس
الرياض 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
أمير المدينة يتفقد مشروعات تطوير مرافق المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي
إمام وخطيب المسجد الحرام : نحن بحاجة ماسة إلى أن نحذو حذو كل صاحب قدوة في مجاله
إمام وخطيب المسجد النبوي : من أعظم المصائب أن تمر الابتلاءات ولا تلين القلوب
تأسيس صناديق ادخار للراغبين في الاستفادة من المنتجات والمبادرات
نظام «العقاري» الجديد يجيز تقديم القروض مباشرة للمستفيدين
433 حالة مؤكدة.. وإجراء 53 ألف فحص مخبري جديد
مركز الحوار الوطني ينفذ أنشطة وبرامج مهمة للجيل الشاب
البلديات تؤكد إلزامية تركيب كاميرات في المحلات التجارية
تواصل عملية تبادل الأسرى في اليمن
مدينة صينية تقدم «لقاحاً طارئاً» لسكانها.. وحظر تجول في باريس
دول أوروبية تدين عمليات الضم المستمرة بالضفة
تبدد آمال الهدنة في قرة باغ
اتهام الرئيس الفرنسي السابق بـ«تشكيل عصابة»
(كوفيد- 19) يخيم على المناظرة الثانية بين ترمب وبادين
// يتبع //
06:01ت م
0003