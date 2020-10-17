وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الأسلحة النووية والتهديدات الإيرانية ) : موقف المملكة العربية السعودية، الذي يؤكد أهمية الجهود الـتي تحقق غايات إزالـة الأسلـحة الـنووية لا سيما في منطقة الشرق الأوسط بغية استتباب الأمن والاستقرار في أي منطقة، فهو أمر لا يأتي عن طريق امتلاك أسلحة ذات دمار شامل، وإنما يمكن تحقيقه عن طريق التعاون والتشاور بين الـدول، والسعي نحو تحقيق التنمية والـتقدم، وتجنب السباق في امتلاك هذا السلاح المدمر للبشرية، هو موقف يعكس سياسة ثابتة ومنهجية راسخة لدولة تعزز وتدعم وتبادر لكل ما من شأنه ضمان الاستقرار الإقليمي والـدولـي، في إستراتيجيات معهودة منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر.وأضافت : حين نمعن في كلـمة المملـكة، الـتي ألـقاها المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، وذلـك أمام اللجنة الأولـى لأعمال الـدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث قال إنه من المؤسف أن تظل منطقة الشرق الأوسط مستعصية أمام الجهود الدولية والإقليمية لجعلها منطقة خالية من الأسلحة النووية، في ظل توفر إجماع دولي ورغبة إقليمية ملحة في جعل المنطقة خالية من الأسلحة الـنووية، وإعراب المملكة في الـكلـمة الـتي ألـقاها معالـي المندوب الـدائم لـدى الأمم المتحدة، عن بالغ قلقها إزاء استمرار إيران بعدم الالتزام بتعهداتها النووية، والتي كان آخرها ما ذكرته الوكالة الدولية للطاقة الـذرية، بأن المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصّب، يتجاوز حالياً عشر مرّات الحد المنصوص عليه في الاتفاق الـنووي الـدولـي مع إيران، الأمر الذي يعد استمراراً للتصعيد الإيراني في مسلسل التجاوزات التي انعكست خلال التقارير السابقة التي أصدرها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.وبينت : والتأكيد على أهمية وجود اتفاق دولي شامل حيال برنامج إيران الـنووي، يضمن منعها من الحصول على السلاح الـنووي ويضمن معالجة سلوكها المزعزع لـلاستقرار في المنطقة والـعالـم ورعايتها الإرهاب، ويحرمها من القيام بأي نوع من الاستفزازات مستقبلاً، الأمر الـذي سيعيد دمجها في المجتمع الدولي، ويرفع عنها العقوبات كافة من أجل مصلحة ورفاه الشعب الإيراني.// يتبع //06:01ت م0005