عام / زلزال بقوة 4ر5 درجات يضرب الفلبين
السبت 1442/2/30 هـ الموافق 2020/10/17 م واس
مانيلا 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واس
ضرب زلزال بلغت قوته 4ر5 درجات على مقياس ريختر إقليم أوكسيدينتال ميندورو جنوب غرب العاصمة الفلبينية مانيلا اليوم.
وقال المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل إن الزلزال وقع الساعة 0406 صباح السبت بالتوقيت المحلي (2006 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة) على بعد 21 كيلومترا شمال شرق بلدة لووك.
وأضاف المعهد أن سكان بعض المناطق الأخرى شعروا بالزلزال في إقليم لوزون الجنوبي، بما في ذلك أجزاء من منطقة العاصمة مانيلا ولكن بتأثير أقل.
ولم تصدر أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
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