القاهرة 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخطوات التنفيذية ومعدلات العمل بشبكة المحاور والطرق الجديدة في منطقة شرق القاهرة، وتشديده على الالتزام بقواعد الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.وأنبأت عن مقتل 6 عناصر إجرامية وضبط ثلاثة أخرين خلال مداهمة قوات الأمن المصرية وكرًا لتجارة السلاح والمخدرات داخل مزرعة مهجورة بمنطقة بحيرة المنزلة.وعرجت صحف القاهرة على الوضع في الأراضي اليمنية، مشيرة إلى نجاح الصليب الأحمر الدولي في إنهاء أكبر عملية تبادل للأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين تحت رعاية الأمم المتحدة.وسلطت الضوء على الغارة الجوية التي نفذها الجيش الأمريكي بطائرة بدون طيار وأسفرت عن مقتل اثنين من كبار تنظيم القاعدة الإرهابي في شمال غربي سوريا.ونشرت اتهام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تركيا بزيادة الخطر في منطقة الصراع بين أرمينيا وأذربيجان، ودعوته إلى وقف إطلاق النار والجلوس على طاولة المفاوضات.وتحدثت صحف مصر عن تجاوز عدد الإصابات العالمية بفيروس كورونا حاجز الـ 39 مليون حالة، وإعلان مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن التعاون العالمي بشأن لقاحات كورونا ربما تسرع عملية التعافي الاقتصادي العالمي وتضيف 9 تريليونات دولار إلى الدخل العالمي بحلول 2025.// انتهى //09:13ت م0012