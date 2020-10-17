بيروت 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالذكرى السنوية الأولى لانتفاضة 17 أكتوبر 2019 والتي تعد أكبر تعبير احتجاجي اجتماعي شهدته البلاد على وقع الانهيار المالي والاقتصادي الذي عصف بها.وواكبت الصحف الجولة التي يقوم بها مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى دايفيد شنكر للبنان تواصل تتبعها للجمود الذي يخيم على ملف تشكيل الحكومة وسط تصلب في مواقف الأفرقاء المعنيين وترقب لما سيرشح عن الاستشارات النيابية الملزمة يوم الخميس المقبل.وفي السياق تطرقت إلى بيان وزارة الخارجية الفرنسية، إذ جددت من خلاله باريس دعوتها للمسؤولين اللبنانيين إلى التوافق لتشكيل حكومة وأنه حان وقت اختيار النهوض بدل الشلل والفوضى.وركزت صحف السبت على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على 7 وزراء عينوا حديثًا في الحكومة السورية ردًا على القمع العنيف للمدنيين السوريين من النظام والتي تشمل حظر السفر وتجميد الأصول.وأخبرت صحف لبنان عن تجدد القصف على إقليم ناغورنو- كراباخ مع اندلاع قتال عنيف على الخطوط الأمامية في وقت أعلنت أذربيجان سيطرتها على مزيد من الأراضي.وتحدثت عن البيان المشترك الذي أصدره وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا والتي أكدت فيه أن توسيع المستوطنات يشكل انتهاكًا للقانون الدولي ويهدد بدرجة إضافية قابلية التوصل إلى حل الدولتين بهدف تحقيق سلام عادل ودائم في النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي.// انتهى //09:32ت م0014