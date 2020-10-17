رام الله 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم ترحيب الرئاسة الفلسطينية ببيان القوى الأوروبية الكبرى الذي أدانت فيه مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتأكيدها على أنها لن تعترف بأية تغييرات على حدود الرابع من حزيران عام 1967.وأشارت إلى دعوة المجلس الوطني الفلسطيني المحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح تحقيق جنائي في جرائم الاستيطان المستمرة في أراضي دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.وأولت صحف السبت اهتمامًا بإعلان وزارة الخارجية الفلسطينية، تسجيل 269 حالة وفاة، و6496 إصابة في صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم، منذ بدء جائحة كورونا.وواصلت تغطية أخبار فيروس كورونا، إذ سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية 397 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و442 حالة تعاف.// انتهى //09:35ت م0015