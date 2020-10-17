عام / الأرصاد" تنبه من نشاط للرياح والأتربة المثارة على محافظتي القنفذة والليث
السبت 1442/2/30 هـ الموافق 2020/10/17 م واس
جدة 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واس
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم ، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظتي القنفذة ،والليث ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة .
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة السادسة مساءً.
// انتهى //
09:44ت م
0016