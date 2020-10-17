جدة 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم ، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظتي القنفذة ،والليث ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة .وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة السادسة مساءً.// انتهى //09:44ت م0016