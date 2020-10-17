الخرطوم 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على، وصف السكرتير العام لجمعيات الهلال والصليب الأحمر الدولي شاقان شايفين الوضع الذي خلفته الفيضانات والسيول في السودان بأنه " فظيع" وأن النداء الذي أطلق لاستجلاب العون الطارئ ما زال لا يجد من الاستجابة ما يستحق.وأشارت إلى تشييع مدينة كسلا شرقي السودان في موكب مهيب، أمس، 8 قتلى من ضحايا أحداث العنف التي وقعت احتجاجًا على إقالة والي كسلا ، وسط اتهامات لقوات الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين، ومطالبات بإقالة مدير عام الشرطة.وعرجت صحف الخرطوم على نجاح التحركات الأممية والدولية في تعزيز إجراءات الثقة بين الأطراف الليبية المتصارعة في المنطقتين الشرقية والغربية، وهو ما أسهم في استئناف الحركة الجوية بين طرابلس وبنغازي، بعد توقف دام نحو عام.ونشرت إعلان الجيش الصومالي أمس، مقتل 50 مسلحًا من حركة الشباب الإرهابية، شمال غربي العاصمة مقديشو.وتطرقت صحف السبت إلى صرف مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مساعدات نقدية لأكثر من 11500 أسرة متضررة من انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت.وسلطت الضوء على اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، شابين فلسطينيين من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.وأبرزت صحف السودان انتقاد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، في ختام قمة في بروكسل أمس، استئناف تركيا التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، منددًا بما عدّها استفزازات.// انتهى //09:47ت م0017