إسلام آباد 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تنظيم أحزاب المعارضة احتجاجًا في مدينة كوجرانواله ضد الغلاء، بعد حصولها على موافقة الحكومة الباكستانية.وسلطت الضوء على بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا في باكستان، نظرًا لارتفاع الإصابات اليومية بالفيروس تدريجيًا، واضطرار السلطات الباكستانية على إعادة فرض الإجراءات الاحترازية في البلاد للحد من انتشاره.وأخبرت صحف إسلام آباد عن وفاة شخص بعد إصابته للمرة الثانية بفيروس كورونا في مدينة كراتشي الجنوبية.وأشارت إلى انضمام باكستان إلى الدول المُصنعة لدعامات القلب، بعد نجاحها في إنتاج الدعامات محليًا.وتناقلت أنباء تبني منظمة "راجي آجوي سانغار" البلوشية التي تتخذ من إيران مقراً لها مسؤولية الهجوم الذي استهدف موكب شركة النفط والغاز في إقليم بلوشستان قبل يومين، والذي أسفر عن مقتل 15 شخصًا.وتناولت صحف السبت عزم الولايات المتحدة الأمريكية على سحب قواتها من أفغانستان تدريجيًا، تزامنًا مع بدء محادثات السلام بين الأطراف الأفغانية.وعرجت على الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في المناطق الجنوبية من الهند والتي أسفرت عن مقتل أكثر من مئة شخص وتدمير عدد من الطرق والمنازل والمحاصيل.وتناقلت صحف باكستان استنكار الصين ما وصفتها بمحاولات بعض الدول تقويض العلاقات الصينية الروسية، إضافة إلى تطورات التوتر العسكري الجاري بين أذربيجان وأرمينيا.// انتهى //10:12ت م0021