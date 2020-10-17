أبوظبي 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واسأدانت دولة الإمارات العربية المتحدة العمل الإرهابي الذي وقع في كونفلان سان أونورين بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس، ما أدى إلى مقتل مواطن فرنسي.وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان لها اليوم، أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الجريمة النكراء ولجميع الأعمال الإرهابية، مشددة على أن القتل جريمة لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال.كما شددت على رفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.وجددت دعوتها الدائمة إلى نبذ خطاب الكراهية والعنف أيا كان شكله أو مصدره أو سببه، ووجوب احترام المقدسات والرموز الدينية، والابتعاد عن إثارة الكراهية بالإساءة للأديان، معربةً عن تعازيها ومواساتها لأهل الضحية وللشعب الفرنسي.// انتهى //10:39ت م0022