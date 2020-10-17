القطيف 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واسبلغت مصروفات جمعية مضر الخيرية بالقديح في محافظة القطيف، خلال الربع الثالث للعام المالي الحالي 2020م، 1.175.912 ريالًا استفاد منها 1022 حالة، من المستفيدين من خدمات الجمعية .وأوضح التقرير المالي الصادر عن الإدارة المالية بالجمعية أن هذه المصروفات شملت مختلف البرامج الخدمية والتنموية في الجمعية، بينها برنامج شؤون الأسر، وبرنامج شؤون المساكن، وبرنامج المساعدات الشتوية، وبرنامج كافل اليتيم، وبرنامج الزواج الميسر، بالإضافة إلى برنامج المساعدات الصحية وتأهيل مصابات الحريق.وأشار التقرير إلى أن برنامج شؤون المساكن تصدر الإنفاق المالي على المستفيدين بمبلغ 620.612 ريالًا بنسبة 53% من إجمالي المساعدات، توزعت بين تكلفة بناء وترميم وإيجار منازل وتوفير أجهزة كهربائية مغطيًا احتياجات 156 حالة، وأنفق برنامج شؤون الأسر مبلغ 299.683 ريالاً بنسبة 25%، استفاد منه 412 حالة، وبلغت مصروفات برنامج كافل اليتيم 68.491 ريالًا استفاد منها 80 حالة، وبلغت مصروفات المؤونة الرمضانية 3966 ريالًا لـ 27 حالة فقط.وقدم برنامج المساعدات التعليمية مساعدات بلغت 19.500 ريال غطت الاحتياجات الدراسية لـ 154 طالبًا وطالبة في جميع المراحل الدراسية، وتكفل برنامج المساعدات الصحية بالرعاية الطبية لـ 145 حالة بمصروفات بلغت 68.047 ريالًا، بينما بلغت مصروفات تأهيل مصابات الحريق 31.426 ريالاً أسهمت في تغطية التكاليف العلاجية لـ 40 حالة، وبلغت مصروفات برنامج الزواج الميسر 64.187 ريالًا صرفت لتغطية احتياجات 8 حالات مقدمة على الزواج.// انتهى//10:42ت م0024