بغداد 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واسأبرزت الصحف العراقية عددًا من الملفات الداخلية في مقدمتها التنسيق بين رئاستي السلطتين التشريعية والتنفيذية للوصول إلى حلول للتحديات التي تواجه البلاد.ونوهت في هذا الصدد باللقاء بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مشيرة إلى أن التحديات التي تواجهها السلطتين التنفيذية والتشريعية هي توفير الرواتب والانتخابات المبكرة وقانونها وتأمين البعثات الأجنبية، ومواجهة تنظيم داعش الإرهابي وجائحة كورونا.وعرجت صحف بغداد على الوضع الأمني في البلاد، مبرزة تأكيد رئيس الوزراء أمس نجاح الخطط الأمنية التي اتخذتها الجهات الأمنية العراقية خلال الفترة الماضية.وتناولت ظاهرة تأخر صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين التي برزت مؤخرًا، إذ نقلت تأكيد مجلس النواب ضرورة عدم المساس بها بوصفها تمثل قوت الملايين من أبناء الشعب العراقي، مبرزة المطالبات بإنهاء التفاوت الحاصل في الرواتب وإيجاد بدائل لسد العجز في تخصيصات الرواتب في الموازنة.وتطرقت صحف السبت إلى قانون الخدمة المدنية الجديد، مشيرة إلى آثاره الايجابية في إعادة ترتيب سلم الرواتب، وضمان حق المواطنين في الوظيفة بالقطاع العام من دون تمييز.وعرجت صحف العراق على تأكيد وزارة الصحة العراقية أن العراق يحتل مرتبة متقدمة عالميًا بمعدلات الشفاء من مرض كورونا، منوهة بانخفاض الوفيات جراء الإصابة بهذا الوباء، وأن العراق سيكون في مقدمة الدول التي تحصل على اللقاح بعد مصادقة منظمة الصحة العالمية عليه.// انتهى //10:54ت م0027