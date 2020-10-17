عرعر 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واسنفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية والبلديات التابعة لها 2067 جولة رقابية خلال الشهر الماضي على المنشآت الغذائية والتجارية والمطاعم للتأكد من سلامة الغذاء ضمن خطط الأمانة التشغيلية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام ثامر بن خلف القاران أنّ الفرق الميدانية في الأمانة والبلديات التابعة لها نفذت أكثر من 2000 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والتجارية، جرى خلالها مخالفة 37 منشأة مخالفة للتدابير الصحية والوقائية المرتبطة بفيروس كورونا، وإنذار المنشآت المخالفة.ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملحوظات أو شكاوى من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940 أو عبر حسابات خدمات العملاء بمواقع التواصل الاجتماعي.// انتهى //11:46ت م0033