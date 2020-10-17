الدمام 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واسقدمت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة الشرقية مؤخراً ، حزمة من المساعدات المادية والعينية لأكثر من 500 أسرة بتكلفة بلغت 885,771 ريالا تمثل مساعدات شهر سبتمبر ، وشملت المساعدات المقدمة سداد إيجارات المنازل ومساعدات مالية وعينية، بالإضافة إلى توفير احتياجات السجينات وأطفالهن والمواد الغذائية وسداد الديون ودعم المشاريع الصغيرة وغيرها من المساعدات.وأوضح رئيس مجلس إدارة تراحم الشرقية عبدالله بن محمد بن زيد آل سليمان، أن المساعدات التي قدمتها تراحم الشرقية لمستفيديها تأتي ضمن الخِدْمات والبرامج الخيرية المنفذة بشكل مستمر ، حيث كان خلال شهر سبتمبر الماضي دعم فواتير الكهرباء لـ 184 أسرة بمبلغ يصل 183,371 ريالا كما قدمت مساعدات نقدية تقدّر بـ 88,500 ريال استفادت منها 115 أسرة من الأسر الأشد احتياجاً ، بالإضافة إلى ذلك فقد أسهمت تراحم الشرقية في تفريج كربة 11 سجينًا من خلال سداد ديونهم بمبلغ يصل إلى 355,753 ريالا.وأضاف أنه جرى تقديم 1051 سلة غذائية لأسر السجناء والمفرج عنهم ، وشملت المساعدات التي قدمتها تراحم خلال شهر سبتمبر توفير احتياجات السجينات وأطفالهن بسجون المنطقة الشرقية حيث وفرت لهن جميع احتياجاتهن الشخصية من ملابس وأدوات نظافة وبطانيات للأطفال كما جرى دعم المشاريع الصغيرة لأسر السجناء بمبلغ 30,571 ريالا.وأشار آل سليمان أن المساعدات المقدمة لمستفيدي تراحم تنوعت لتشمل جانب الملتقيات والورش التدريبية بالإضافة إلى برامج التوعية داخل السجون والاستشارات القانونية وكذلك الاستشارات الأسرية والبرامج التعليمية وغيرها من البرامج المستمرة التي تحرص تراحم الشرقية على تقديمها بأفضل جودة ممكنة .يذكر أن اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة الشرقية تقدم خِدْماتها لمستفيديها في مختلف مدن المنطقة الشرقية ومحافظاتها.// انتهى //12:18ت م0035