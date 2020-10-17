الجزائر 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم استقبال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لوزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، في إطار زيارة العمل التي قام بها إلى الجزائر يومي الخميس والجمعة، وجرى خلالها استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وضبط أجندة مختلف آليات التعاون الثنائي وعلى رأسها اللجنة الحكومية رفيعة المستوى المنتظر أن تنعقد قبل نهاية العام الجاري.وتحدثت عن اتهام وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أمس، قوات ليبية، باحتجاز 18 صيادا إيطاليا أثناء قيامهم بالصيد في المياه الإقليمية الليبية.وتطرقت صحف السبت إلى نجاح الصليب الأحمر الدولي في إنهاء عملية تبادل للأسرى بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، برعاية الأمم المتحدة.وأشارت إلى إعلان الشرطة الفرنسية أمس أن رجلا قتل إثر تلقيه طعنة في الرقبة في إحدى ضواحي العاصمة باريس بينما أطلقت الشرطة النار على المهاجم، ما أدى إلى موجة استنكار عارمة في فرنسا.// انتهى //12:53ت م0037