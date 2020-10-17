جيزان 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بتكون سحب رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل محافظات أبو عريش ، وبيش ، والدرب ، والدير بني مالك ، و الريث و فيفا ، وهروب ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً - بمشيئة الله -.// انتهى //13:00ت م0038