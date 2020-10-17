عام / "الأرصاد": أمطار رعدية ونشاط للرياح على منطقة جازان
السبت 1442/2/30 هـ الموافق 2020/10/17 م واس
جيزان 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واس
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بتكون سحب رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل محافظات أبو عريش ، وبيش ، والدرب ، والدير بني مالك ، و الريث و فيفا ، وهروب ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً - بمشيئة الله -.
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13:00ت م
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