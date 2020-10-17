تونس 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بزيارة وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا إلى تونس، وألقت الضوء على لقاء رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي أمس بوزير الداخلية الإسباني حيث بحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين في عدد من المجالات منها مكافحة الإرهاب والسلامة المرورية والدفاع المدني، إضافة إلى بحث قضايا ذات اهتمام مشترك.وذكرت ضمن متابعتها للشأن الليبي أنه في الوقت الذي تجهز فيه الأمم المتحدة ودول جوار ليبيا لإنجاز منتدى الحوار السياسي، حدث تصعيد عسكري وصفته بالخطير حيث تحدثت تقارير إخبارية عن تحرك أرتال مسلحة تابعة لحكومة الوفاق في اتجاه طرابلس على مدى اليومين الماضيين استعدادا لجولة قتال جديدة ضد مليشيات الزاوية في سياق الصراع على النفوذ.وتناقلت صحف السبت إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تصريحات تلفزيونية له عن جملة من الإجراءات لمقاومة الموجة الثانية لفيروس كورونا من أهمها فرض حظر التجول في العاصمة باريس وضواحيها وفي ثماني مدن كبرى فرنسية من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا ابتداء من السبت القادم ،وذلك لمدة أربعة أسابيع على الأقل.وأشارت صحف تونس إلى أن القوات الأرمينية والأذربيجانية خاضت أمس اشتباكاتٍ عنيفةً تُبدِّدُ الآمالَ في إنهاء ما يقرب من ثلاثة أسابيع من القتال بشأن إقليم ناغورني قرة باغ الذي وصفه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأنه «برميل بارود» ، وأشارت إلى أن دخول أرمينيا وأذربيجان حربًا هو أسوأ أعمال عنف تهدد جنوب القوقاز.// انتهى //13:02ت م0039